英國防相賀理安辭職　翟偉紳接替空缺

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）政府6月11日接連傳出國防高層官員辭職消息打擊，國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）及負責武裝部隊的國務大臣卡恩斯（Al Carns）分別下台，以對施紀賢的國防預算計劃表達不滿。首相府其後宣布，安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis，又譯賈維斯）接替賀理安的空缺。



翟偉紳從政前曾效力英軍效力，其後在2011年當選班士利北（Narnsley North）選區的下議員，並在國會擔任多個影子內閣職位。他在2017年出任國安安全策略聯席委員會成員，翌年成為南約克郡（South Yorkshire）首任市長，再於2023年獲委任為影子安全事務大臣，並於2024年「坐正」安全事務大臣一職。

圖為2026年4月22日，時任英國安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis，又譯賈維斯）在格拉斯哥的英國網絡安全會議上發表講話。（Getty Images）

施紀賢對翟偉紳的任命表示歡迎，稱與對方加強武裝部隊，並應對英國持續面對的威脅。他指現屆工黨政府正兌現自冷戰以來當地持續增幅最大的國防開支，強調英國在一個危險及不穩定的世界中，將繼續為英軍提供所需的捍衛國家及保障國家安全的能力。

賀理安是施紀賢上台後第四位辭職的官員，他在辭職信中提到，與施紀賢在國防投資計劃（DIP）的國防開支問題上有分歧，認為對方無法兌現捍衛國家所需的資源，因此在別無他法下選擇辭職一途。

2026年1月6日，英國防大臣賀理安（John Healey）離開位於倫敦唐寧街10號的英國首相府。（Reuters）

卡恩斯（Al Carns）亦於同日較後時間宣布離任，並抨擊施紀賢的國防預算計劃無法跟上正不斷變化的軍事衝突性質。

卡恩斯在網上分享致施紀賢的離職信：