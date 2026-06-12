SpaceX上市｜馬斯克身價將破萬億美元　超全球近半人口財富總和

隨著SpaceX即將上市，馬斯克（Elon Musk）的資產預計突破1萬億美元，成為人類史上首位萬億富翁，據英國扶貧組織樂施會（Oxfam）最新報告分析，像馬斯克以巨富擔任政職或干預政治，將加劇全球不平等危機。



報告稱，馬斯克過去一年其財富增長超5500億美元（約4.3萬億港元），即平均每分鐘增值約100萬美元（約784萬港元），其財富總額即將超越全球46%人口、約38億人口的財富總和。

樂施會警告，富翁擔任政治職務的可能性是普通人的4000多倍，巨額財富越來越多地被用來鞏固權力，削弱民主制度。機構同時指出，馬斯克的財富大量依賴美國政府合約，企業卻長期少繳或免繳聯邦所得稅，並提及馬斯克擔任美國政府效率部DOGE的負責人期間，主導解散美國援外機構，削弱全球扶貧力量。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

機構測算，對馬斯克1萬億美元財富徵收10%稅款，可資助全球一年的極端扶貧行動，幫助超8億人脫貧。