NBA｜墨西哥官員與特朗普同場觀戰惹議　被質疑貪污火速辭職

墨西哥金塔納羅奧州（Quintana Roo）稅局局長梅卡德爾（Héctor Contreras Mercader），於6月11日突然辭職。事件源於他攜子觀戰NBA總決賽，坐於高價區域、且與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同框引發巨大輿論爭議。



據美媒報道，該場賽事門票極其昂貴，前排席位轉售價超8萬美元（約63萬港元）。對比當地收入水準，金塔納羅奧州普通勞工月薪僅約550美元（約4310港元），而該官員公開月薪為3700美元（約28993港元），奢華觀賽行為引發民眾強烈質疑，輿論直指其收入與消費嚴重不符，涉嫌違規斂財。

2026年6月8日，墨西哥金塔納羅奧州（Quintana Roo）稅局局長梅卡德爾（左下角，Héctor Contreras Mercader）觀戰NBA總決賽，坐於高價區域、且與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同框。民眾強烈質疑其收入與消費嚴重不符，涉嫌違規斂財，梅卡德爾隨後主動辭職。（網絡圖片）

面對持續發酵的輿論壓力，梅卡德爾主動請辭，稱紐約之行屬個人私事，辭職是為避免輿論爭議干擾公務運作。

網友紛紛質疑其辭職意在止息調查、掩蓋問題，諷刺其高喊緊縮政策，私下卻奢靡享樂，反差極大。目前當地州長尚未對此事回應。