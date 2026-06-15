特朗普生日白宮辦UFC賽事惹爭議　反對者批私用國家地標牟利

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月14日在白宮南草坪舉辦「UFC Freedom 250」格鬥賽，慶祝其80歲生日及美國建國250周年，這是美國史上首次在白宮舉辦職業搏擊賽事。



活動隨即引發爭議。兩名批評該活動的人士——一名維珍尼亞州越戰老兵與一名當地活動家，透過反貪腐律師事務所Public Integrity Project提告，指政府將白宮交予UFC作「私人牟利體育賽事」，還搭配贊助與轉播權，形同拿國家最神聖地標「為總統及其盟友致富」。法庭文件直指「這根本是貪腐案」。

司法部代理部長布蘭奇（Todd Blanche）為活動辯護，稱原告提告太遲且無法證明受害，法官最終拒絕禁制令。但公開紀錄顯示特朗普今年3月購入UFC母公司TKO股票（申報價值約1.5萬至5萬美元），反對者因而質疑利益衝突。

圖為2026年6月15日，特朗普在白宮南草坪觀看「UFC自由250」賽事後離場，準備前往法國出席G7峰會。 (Reuters)

支持者則稱賽事彰顯「正面陽剛價值」；但反對者警告，把白宮辦成有商標、廣告與門票利益的八角籠擂台，正在模糊公共空間與私人商業的界線。