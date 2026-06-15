以色列：美伊協議對我們「沒任何約束力」　不會從黎巴嫩撤軍

美伊已達成停戰諒解備忘錄，有傳包括黎巴嫩在內各戰線軍事行動立即永久停火。但黎巴嫩多地隨即遭遇無人機襲擊與炮擊，並有人員受傷，地區局勢並未平靜。以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）6月15日揚言協議對以方「沒有任何約束力」。



本格維爾稱：「我們不是這份無法保障自身安全協議的參與方，它對我們沒有任何形式的約束力。」以色列國防部長卡茨（Israel Katz）也聲稱以色列不會在從黎巴嫩佔區撤軍，若伊朗因此襲擊，以方將進行報復。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）在6月15日揚言美伊協議對以方「沒有任何約束力」。（Reuters）

儘管如此，歐盟對美伊協議持積極態度，將其視為取得「潛在突破」。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示各方應全面履約，要求立即恢復霍爾木茲海峽自由通航，同時呼籲尊重黎巴嫩主權，落實停火。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）稱歐盟願依託自身經濟、能源及外交資源，深度參與後續進程，助力實現持久和平。

目前，美伊最終協議的細節，仍待進一步磋商。