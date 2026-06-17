美國務院協助佛得角門將母親赴美觀賽　重申免球員親屬入境保證金

美國國務院表示正積極協助佛得角國家足球隊門將禾仙夏（Vozinha）的母親辦理簽證，讓她能夠赴美親眼目睹兒子在世界盃的表現。禾仙夏在周一佛得角爆冷逼和西班牙後透露，母親因無力支付簽證保證金而未能到場。



據美國有線電視新聞網（CNN）6月16日報道，佛得角是特朗普政府列出的50個國家之一，為防止其公民逾期滯留，申請美國簽證時需繳納最高15,000美元的保證金。

禾仙夏賽後向記者表示，因為付不起保證金，他的母親無法到場觀看比賽：「她因為簽證問題沒能來到這裡……我們沒能及時處理，我非常希望她在這裡。」

2026年世界盃H組西班牙對佛得角比賽，6月15日，佛得角球員禾仙夏撲出西班牙球員的射門 。（Reuters）

美國國務院官員回應稱，目前沒有禾仙夏母親的簽證申請記錄，並指出「所有球員的親屬均可豁免簽證保證金」。官員表示部門正主動聯繫該球員家屬，協助辦理簽證服務。熟悉情況的消息人士則透露，禾仙夏的母親目前尚未持有有效護照，正在辦理中。

佛得角將於周日（香港時間周一）對陣烏拉圭。現年40歲的禾仙夏效力葡萄牙乙級聯賽，在對陣歐洲冠軍西班牙的比賽中做出7次撲救，幫助球隊取得史上最重要的賽果。他的Instagram粉絲數已從約5萬暴增至970萬。