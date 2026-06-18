美伊簽諒解備忘錄　共和黨人怒轟：列根泉下有知會氣得從墳墓跳出

特朗普政府6月17日公布了與伊朗達成的14點諒解備忘錄，其中詳細列出了重新開放霍爾木茲海峽的條款、放寬對伊朗的某些金融限制，並提出了在未來的技術會談中解決伊朗核計劃的預期。共和黨資深議員批評總統特朗普（Donald Trump）的伊朗協議稱：「列根泉下有知，也會氣得從墳墓裹跳出來」。



共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）周三批評，該協議是「數十年來最嚴重的對外政策失誤」，而黨內其他成員則普遍對和平協議持懷疑態度。他在社交平台X上發表聲明稱：「伊朗的核野心並未受到遏制，他們已經意識到威脅霍爾木茲海峽是有效的，而且未來無疑會繼續利用這一點。“現在，伊朗可以根據這項協議建造全新的基礎設施。」

《紐約時報》周三發表社論稱，特朗普與伊朗的協議在共和黨內部引發新裂谷，黨內的一些人對他達成的協議是否包括伊方的充分讓步持懷疑態度。該報日前亦發表社論稱，「特朗普已輸掉了與伊朗的戰爭」。社論指出，特朗普「犯下可怕的錯誤發動這場戰爭」，以「魯莽且公然違法的方式」執行，導致美國在軍事、外交和經濟上「變得更弱」，戰略代價將持續多年。

2026年4月22日，美國華盛頓特區，美國共和黨籍參議員卡茜迪（Bill Cassidy）在國會出席聽證會。（Reuters）

社論認為，儘管框架協議得以重開霍爾木茲海峽，但這僅是回復戰前狀態。特朗普曾要求伊朗「無條件投降」、「零濃縮」鈾元素，並揚言政權更迭，但這些目標無一實現。伊朗強硬派政府依然在位，核協議細節將在兩個月內談判，但條款很可能與特朗普2018年退出的《伊朗核協議》相似，被他曾形容為「史上最糟協議」。

社論最後警告，特朗普拒絕尋求國會授權、忽視盟友反對、未規劃伊朗封鎖海峽的應對方案，如今接受的和平框架「全世界都明白是他的失敗，也是美國的挫折」。

華爾街日報則認為，該協議為伊朗提供了加速其石油收入的機會。其中，協議中包括對德黑蘭石油工業的巨大推動，或有可能恢復伊朗政權的經濟命脈，同時每年創造超過600億美元的收入。令人擔憂的是，新的收入將使政權緊貼權力，並幫助重建軍隊。