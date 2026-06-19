紐約時報廣場發生槍擊事件一人受傷　槍手被捕｜有片

美國紐約時代廣場中心地帶6月18日發生槍擊事件，期間響起數聲槍響，附近的民眾和遊客驚慌失措，紛紛逃離現場。當地警方已迅速拘捕一名疑犯，並檢獲涉案槍械。



紐約郵報報道，事發於當地周四下午約3時30分，至少一名槍手在西44街和第七大道附近開槍，所幸無人中彈，但一顆子彈擊中了一輛汽車。警方指，槍擊起因懷疑源自一場爭執，多名人士起爭執後演變成槍戰。一名17歲青年涉嫌開槍，沒有擊中人，另外一名26歲男子頸部被割傷。

從美媒拍得的現場片段顯示，聽到槍聲後，時報廣場上人群四散逃走，大量驚慌的途人紛紛尋找地方躲避。警方迅速封鎖事發地點附近道路。

紐約警方6月18日在槍擊發生後，迅速封鎖事發地點附近道路。（新聞截圖）

另一段網上影片顯示，至少兩名身穿黑衣的人在遊客熙攘的十字路口開槍，疑似使用手槍。

事發時，正值NBA球隊紐約人剛在曼哈頓區舉行贏得總冠軍的勝利巡遊後不久，街上仍不少人聚集。

有目擊者說：「真不幸，這本來應該是紐約最棒的一天。紐約人隊贏了，這是我們53年來夢寐以求的。」