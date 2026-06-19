伊朗代表團據報暫停前往日內瓦與美國談判行程　萬斯也推遲行程

黎巴嫩媒體6月18日引述消息人士報道，由於以色列持續對黎巴嫩南部發動襲擊，伊朗代表團已暫停前往瑞士日內瓦與美國方面談判的行程。另一方面，白宮周四晚表示，副總統萬斯（JD Vance）將推遲前往瑞士的行程。白宮稱，萬斯率領的團隊原本已準備出發，但由於談判後勤方面有困難，因此延後了行程。



報道指，伊朗代表團原本已準備啟程，參加與美方為期60天談判的首輪會談，但隨後決定暫緩出行。

這名消息人士說，伊方此前已向美方及斡旋方表明，黎巴嫩局勢是決定談判能否舉行的核心議題之一。伊方警告，以色列持續在黎巴嫩境內縱深10公里範圍內開展軍事行動和發動襲擊，明顯違反了伊美簽署的諒解備忘錄第一條款內容。

2026年6月10日， 從黎巴嫩南部地區Houmine El Faouqa拍攝的照片顯示，以色列對某地進行空襲後，該位置濃煙滾滾。（Reuters）

報道指，根據原來計劃，伊美將在日內瓦舉行會晤，在巴基斯坦方面斡旋下啟動為期60天的談判，以期達成最終協定。根據雙方的諒解備忘錄，確保相關條款的持續執行是雙方開展最終協議談判的前提。

萬斯日前表示：「如果他們（伊朗）表現良好，我們就可以加大經濟援助力度，如果他們表現不佳，我們也可以停止援助。」