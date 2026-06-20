英國倫敦北部兩架列車相撞 1死多人受傷｜有片
撰文：王海
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英國交通警察6月19日（周五）表示，他們正處理一宗發生在倫敦以北約97公里，涉及兩列火車相撞的事故，這種交通意外已造成1人死亡，多人受傷。從網上影片可見，事故後列車上一片狼藉，有不少乘客受傷流血，車上亦可聽見有人在尖叫。
英國媒體發布火車相撞的現場畫面：
社交平台上發布的一段影片顯示，一列火車的車頭似乎與另一列火車的車尾纏繞在一起，兩列火車仍停在鐵軌上。
英格蘭東部救護車服務中心表示，他們已派出包括空中救護車在內的多支救援力量前往貝德福德（Bedford）以南的鐵路事故現場，並敦促民眾避免前往該區域。
網上傳出事故現場畫面的影片：
交通部長艾凱迪（Heidi Alexander）在網上發文稱，她對這宗事故的報道「深表憂慮」。
貝德福德郡消防救援服務中心表示，救援人員正在貝德福德以南的鐵路事故現場進行救援，並呼籲民眾避免前往該地。
列車相撞後有乘客受傷流血：
列車營運商東密德蘭鐵路公司（East Midlands Railway）表示，當日剩餘時間將無法營運往返倫敦的列車服務。泰晤士聯線公司（Thameslink）表示，由於正在調查的問題，盧頓和貝德福德之間的所有線路均已暫停服務。
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