墨西哥市長涉自導自演偽造綁架　以侵吞200萬美元公款

墨西哥特南辛戈市長納波萊斯（Nancy Napoles）6月19日被控偽造自身綁架案，以政府資金冒充贖金，涉嫌侵吞約200萬美元公款。



墨西哥特南辛戈市長納波萊斯（Nancy Napoles）稱，這是有人出於政治目的蓄意抹黑她。（Nancy Napoles社交媒體）

當地檢察官辦公室稱，三名已落網的綁匪供述，武裝人員曾持槍將納波萊斯從車中強行帶走，並威脅殺害她及其家人，索要4000萬比索贖金，同時建議她若無法支付，需從地方政府調取資金。然而，一名目擊者看到市長被強行塞入汽車後向警方報案，打亂計劃。

警方隨即展開搜索迫使市長放棄行動。後續調查發現其陳述存在多處矛盾，表明其丈夫和兄弟策劃這單虛假綁架，目的是申領已被侵吞的公共資金，從而製造合理化的藉口。

納波萊斯否認指控，稱其「被政治化」，並表示願配合相關部門澄清事實，以便「讓有罪者受到懲處」。檢察官已要求她於7月9日就「模擬綁架」罪名提供證詞，目前尚未對其發出逮捕令，但其丈夫和兄弟仍在逃。有關部門表示，案件仍在進一步調查中。