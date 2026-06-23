魯比奧將於6.23訪問波斯灣三國　討論美伊諒解備忘錄等議題

美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）6月22日（周一）表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）於周二至周四訪問阿聯酋、科威特及巴林三國，此行將讓特朗普（Donald Trump）政府有機會直接向海灣阿拉伯盟友推銷其與伊朗達成的初步協議。



路透社報道，魯比奧在巴林期間，還將與海灣合作委員會（GCC）舉行會晤。該組織由六個遜尼派君主制國家組成，成員還包括沙特阿拉伯、卡塔爾和阿曼。

2026年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）與國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會上舉行記者會。（Reuters）

皮戈特在聲明中表示，同時擔任白宮國家安全顧問的魯比奧將「討論一系列地區優先事項，包括與伊朗簽署的諒解備忘錄、確保霍爾木茲海峽完全自由安全的通行，以及維護地區和平與穩定的重要性」。

關於魯比奧此行的細節，例如他訪問阿聯酋、科威特和巴林的確切時間，以及他預計會晤的領導人和官員名單，目前尚無具體資訊。