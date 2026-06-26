高溫破79年紀錄！法國人難抵熱浪侵襲　民眾蜂擁商店搶購冷氣機

歐洲熱浪持續延燒，法國不少民眾湧入賣場尋找電風扇與行動冷氣，部分貨架很快被掃空。對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今卻逐漸成為酷暑下不得不考慮的選項。



新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，法國6月24日經歷1947年有氣象紀錄以來最熱的一天。熱浪讓數以百萬計民眾在隔熱不佳的建築物中煎熬，也讓愈來愈多人打破長年對冷氣的排斥。

2026年6月25日，法國巴黎遭遇熱浪侵襲，氣溫飆升，城市屋頂、住宅公寓大樓的煙囪以及艾菲爾鐵塔在高溫下熠熠生輝。（Reuters）

法國尚貝里（Chambéry）一間商店數十名顧客搶購冷氣機，現場秩序很快失控：

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35歲的巴黎郊區居民呂凱（Matthieu Ruquet）原本反對裝冷氣，但家中室溫一度達36度，美國籍妻子說服他購買行動冷氣，好讓兩歲女兒與家中寵物犬降溫。只是妻子到店裏時，冷氣已經賣完。呂凱說，他不是在冷氣環境中長大，家人過去都靠電風扇度過夏季，但這幾年母親也買了冷氣，現在輪到他自己。他承認觀念正在改變，但仍擔心「買冷氣會讓地球變得更熱」。

報道指出，法國本月稍早公布的一項千人以上調查顯示，仍有八成受訪者認為冷氣不環保。反對者主張，冷卻房間或建築耗能極高；但專家指出，冷氣的環境衝擊也取決於用電來源。政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）專家熱梅內（Francois Gemenne）本月接受法國電視台訪問時表示，由於法國電力不太仰賴化石燃料，冷氣在今日的法國「不是環境問題」。法國去年近七成電力來自核能。

法國政壇也掀起冷氣辯論。極右派領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）主張「人人有冷氣」，稱這類極端高溫會奪走人命；極左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）則反對，認為不可能到處裝冷氣，並稱這是會讓問題惡化的假解方，應優先改善建築隔熱。

更多法國熱浪侵襲圖片：

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就連全球首富馬斯克也加入這場論戰，25日他在X上轉發一篇提起新加坡建國總理李光耀談冷氣的貼文，推崇「李光耀是天才」。該貼文指出，李光耀曾說，他出任新加坡總理後，首先要做的就是在公務員上班的建築內安裝冷氣，因為這對熱帶國家的行政效率至關重要。

馬斯克25日在X上轉發一篇提起新加坡建國總理李光耀談冷氣的貼文，推崇「李光耀是天才」。（截取自X@elonmusk）

這段話原本屬於新加坡的發展經驗，如今卻在歐洲熱浪下被重新理解：面對極端高溫癱瘓睡眠、學習、照護與工作，冷氣已不只關乎個人舒適，而是社會如何適應氣候變遷的治理問題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】