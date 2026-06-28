17歲泰女被殺裸屍藏行李箱　澳洲46歲男疑拖喼運屍機場被捕｜有片

英國《衛報》引述泰媒報道，一名澳洲男子在泰國機場被捕，他涉嫌謀殺一名17歲泰國少女，該少女的裸體屍體近日在一個被棄置的行李箱中發現。這名46歲澳洲男子6月26日（周五）晚上9時30分左右，準備搭乘捷星航空飛往珀斯航班時被當地警方拘捕。



泰國媒體整理澳洲男子與泰國少女一同返回住所，其後拖着行李箱離開畫面：

芭堤雅警方發布的照片可見，曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi International Airport）的移民官員將該名男子拘留。

芭堤雅市警方在網上發聲明稱，警方在調查該男子與一名泰國少女的關係後將其逮捕。這名少女的屍體在泰國東部海灣沿岸芭堤雅水上市場背後的一個行李箱中被發現。

據法媒報道，芭堤雅度假勝地的一名警官透露，疑犯否認參與綁架和謀殺這名少女，並在接受訊問後被警方拘留。

該警官表示，調查人員正在等待驗屍結果和此案的「其他證據」，之後才會提出檢控。

這名警官補充說，指控可能包括綁架兒童、謀殺、藏匿屍體以及「以為性目的綁架未成年人」。

據報道，警方表示閉路電視畫面顯示，25日凌晨，疑犯與這名17歲的泰國少女一同進入了芭堤雅海濱度假勝地的一間公寓。

閉路電視拍下澳洲男子與泰國少女一起返回芭堤雅住所：

報道稱，幾個小時後，他從公寓出來，手裡拖着一個黑色大行李箱，然後用電單車將行李箱運走。

據芭堤雅新聞報道，警方於週五在一條鐵軌附近發現了一個行李箱，並在箱內發現了受害者的遺體，遺體上有暴力痕跡。

警方在社群媒體上發布的聲明中還證實，一名澳洲男子因涉嫌與此案有關，在曼谷素萬那普機場被拘留，當時他正試圖逃離泰國。

芭堤雅24新聞分享了一段閉路電視錄影，顯示25日凌晨3時30分剛過，這名女孩與一名白人男子手牽手等電梯。他們還分享了該男子將一個行李箱拖出大樓的CCTV錄影。

據泰國《國家報》（The Nation）報道，芭堤雅市警察局其後向機場移民官員發出監視通知，以阻止該男子離開泰國，同時警方正調查他與這名少女的關聯。

警方之後訊問了男疑犯，他隨後提供了行李箱被丟棄的地點資訊。

據當地媒體報道，「接到舉報後，移民官員立即與芭堤雅市警察局的調查人員協調，後者迅速趕赴現場。根據審訊中提供的信息，警方其後找到了（這名少女的）屍體。」

據《國家報》報道，警方以謀殺和藏匿屍體罪名逮捕了這名男子。