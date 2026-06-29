日本青森男子採筍失蹤 縣警：熊身旁發現疑似人體
撰文：韓學敏
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日本青森縣黑石市一63歲男子前往山區採竹筍失蹤。警方出動直升機搜索時發現熊隻，並在其身邊發現疑似倒地人體。
據《朝日新聞》報道，2026年6月28日下午約12時55分，青森縣警方接獲報案，一名前往青森市荒川八甲田山採竹筍的男子稱與他同行的63歲公司職員男子沒有返回。
據青森警方表示，這兩名男子於28日上午6時左右在山中下車，將水和行李等物品留在原地作為集合點後，便分開行動。
到了上午8時30分左右，報案人返回集合地點時發現行李被翻亂，隨後在附近遇到熊，他以防熊噴霧驅趕成功，但同行友人一直未歸，於是下山報警。警方出動直升機搜索，在空中發現一頭熊，其旁邊有疑似倒臥的人影。29日上午9時半起，警方及消防部門將再次展開搜索。
警署透露，附近一帶近期已發生多宗同類事件：21日一名68歲的公司男職員入山採筍後打電話回家稱「迷路了」，其後失蹤；24日一名70多歲的女性在採筍時遭熊襲擊受傷。當局呼籲進山人士提高警覺，攜帶防熊裝備並結伴同行。
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