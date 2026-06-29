泰國母親迫12歲女赴日賣淫一個月接客60人　遭判監7年半

泰國一名母親去年被揭發帶同12歲女兒赴日，迫使女兒在按摩店提供性服務，泰國刑事法庭周一（6月29日）終裁定，該名母親人口販運及協助賣淫罪成，判囚7年6個月。案情指，該名女童在按摩店提供性服務約一個月，期間接客約60人。



據曼谷法庭庭訊，30歲泰籍女子Lucksana以觀光為由，去年6月帶同當時12歲的女兒入境，之後將女孩遺棄於按摩院。泰國警方表示，Laksana​的口供表明，曾與按摩院的前經營者達成協議，讓女兒在那裏工作。

去年9月16日，女童主動聯絡日本出入國在留管理廳求助，從而揭發案件，她告訴工作人員：「我想回泰國。」

Lucksana​ 9月在台灣以旅客身份賣淫被當局拘留，12月被移送返泰國，並遭檢方起訴。11月4日，東京警視廳以涉嫌違反《勞動基準法》中關於工作年齡的規定為由，逮捕了按摩店經理細野正之。

法院最初以脅迫兒童提供性服務和販賣人口等罪名，對Lucksana判監15年，由於她在庭審過程中認罪，刑期減半至7年6個月。

據官員稱，在東京警視廳破獲的人口販賣案件中，這名女童是年齡最小的外國受害者。女童在去年12月已被送返泰國，並接受機構保護。