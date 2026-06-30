施紀賢公布國防投資新政　投50億英鎊推動三軍無人化作戰

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月30日公布新版國防投資計劃（DIP），預計投入50億英鎊（約519億港元）發展陸海空無人機、自主系統與無人艦艇，以順應俄烏戰爭作戰趨勢，為英軍史上最大規模無人裝備投資。



據DIP，新政全面推動三軍「無人化」能力：海軍棄換舊驅逐艦，改建造至少6艘通用作戰艦作為無人系統控制樞紐，搭配多款無人艦艇；陸軍將部署自主武裝無人機與直升機協同作戰，擬在2030年前，投入24架自主武裝無人機，同時執行偵察、打擊、電子作戰等任務。

空軍方面，將推進無人戰機研發與電戰無人系統「暴風之罩」（Storm Shroud）服役，強化戰機生存力。英國安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis，又譯賈維斯）表示，無人系統正在定義現代戰爭。

2026年6月23日，英國安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis，又譯賈維斯）準備參加內閣會議。（Reuters）

不過，該政策爭議與隱憂同存，兩任國防大臣曾因軍費不足請辭。儘管政府承諾將逐年提升國防開支，但未能補足未來四年280億英鎊（約2904億港元）缺口，多數預算仍綁定核潛艇、新式戰機等傳統軍備，無人化訓練資源不足。

天空新聞（Sky News）指出，該投資計劃為舊案重發，多數預算仍綁定核潛艇、新式戰機等傳統軍備，正在意義上的新投資非常有限，再加上首相施紀賢即將卸任，後續政策仍存變數。