英媒：伊朗冀永久控制霍爾木茲海峽　指美國為確保能源供應將接受

路透社7月1日引述兩名伊朗高層消息人士報道，伊朗決心贏得國際社會對其控制霍爾木茲海峽，以及對出入海灣船隻徵收費用的權利的認可，伊朗方面不排除在必要時候訴諸武力。



按照美國與伊朗6月14日簽署的諒解備忘錄，伊朗同意允許船隻在60天內免費通過霍爾木茲海峽。但伊朗官員認為，協議措辭允許其繼續控制哪些船隻可以通行以及它們該如何通過這條狹窄航道。

2026年5月10日發布的照片​​顯示，韓國航運公司HMM營運的一艘散裝船在霍爾木茲海峽擱淺，船尾受損。（Reuters）

消息人士稱，伊朗還決心在臨時協議到期後，確保這種控制權得到正式的永久性認可。在就此達成共識之前，伊朗談判代表不會在與華盛頓的和平談判中觸及其他爭議議題。

兩名伊朗高級消息人士稱，伊朗決心贏得國際社會對其控制霍爾木茲海峽的認可，並有權對進出波斯灣的船隻徵收通行費，即使這意味要訴諸武力。

若臨時協議到期後未獲續期，伊朗將於8月中旬開始對船隻通行收費，但尚未公布具體的收費項目和收費方式。戰爭爆發時，伊朗關閉了霍爾木茲海峽。伊朗官員曾表示，當局會向一些離開波斯灣的船隻收取航行費或其他費用。

消息人士稱，伊朗將臨時協議解讀為：伊朗可以繼續控制霍爾木茲海峽的所有通行，但在此期間無需收取費用。伊朗也表示，雖然必須與海灣國家商討相關安排，但並無義務與它們達成協議。

一位高級官員表示，伊朗不會讓局勢回到戰前狀態。伊朗認為，霍爾木茲海峽必須由新的安排來管理，包括伊朗有權決定船隻進出海峽的方式，有權拒絕任何其懷疑威脅伊朗安全的船隻進入，並對其提供的強制性服務收取費用。

這位官員補充說，如果其他國家不接受伊朗的條件，伊朗準備以武力強加對霍爾木茲海峽的控制。他也表示，即使這會導致與美國再次發生衝突，甚至加劇衝突，德黑蘭也不會退讓。

第二位伊朗高級官員表示，伊朗已經挺過了德黑蘭認為的最大潛在威脅：與美國和以色列開戰，並相信自己擁有一個「歷史性機會」，可以確保長期優勢。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

這位官員補充說，由於爭端成本不斷攀升，他們認為擁有船隻的國家最終會接受伊朗對霍爾木茲海峽的管理安排，而華盛頓為了確保全球能源供應保持穩定，將會接受這項安排。