美以簽約建耶路撒冷永久大使館　1美元租99年

美國星期三簽署協議，將在耶路撒冷興建新的永久大使館園區。以色列稱，這反映美以兩國「牢不可破的聯盟」。



法新社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在第一任期內，於2017年12月承認耶路撒冷為以色列首都，並下令把美國駐以色列外交機構從特拉維夫遷至耶路撒冷。不過，在找到單一永久館址前，美國使館服務一直分散在耶路撒冷多個地點。

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）星期三（7月1日）在簽署儀式上說，美國不只是承認耶路撒冷是猶太人民「永恆、原生和永久的首都」，也要以實際行動體現這一立場。他說，美國將在耶路撒冷建立永久、全新的使館園區，作為在以色列外交活動的核心基地。

新使館將建在耶路撒冷南部的艾倫比園區（Allenby compound）。

2026年6月11日，美國駐以色列大使邁克·赫卡比在耶路撒冷峰會上發表演講。（Reuters）

特朗普2017年的決定打破美國數十年來的政策傳統。

此前，美國主張耶路撒冷最終地位應由以巴雙方通過談判決定。耶路撒冷長期是以巴衝突中最具爭議的問題之一。

以色列在1967年阿以戰爭中佔領東耶路撒冷後，宣布整個耶路撒冷為「不可分割的首都」，但這一主張未獲國際社會廣泛承認。巴勒斯坦方面則尋求把東耶路撒冷作為未來巴勒斯坦國首都。

以色列外長薩爾說，建設永久使館園區將使特朗普遷館決定「更加深刻和持久」。這項協議簽署前，美以剛在針對伊朗的數月軍事行動中並肩作戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

