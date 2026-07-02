高市早苗首訪印度唔莫迪　加強AI、能源和經濟安全等合作

日本首相高市早苗7月1日抵達新德里，展開對印度為期三天的國事訪問，這也是她首次訪問印度。高市早苗2日與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談後表示，雙方已簽署旨在加強在人工智慧、金屬、能源領域合作的協議，並在經濟安全保障合作達成一致。



莫迪表示，日本精密製造技術結合印度軟體實力，將為全球AI發展帶來新動能。他又指，兩國作為四方安全對話（Quad）成員國，首度簽署國防領域合作開發項目協議。

能源方面，雙方推出生物燃氣倡議，計劃在印度搭建千座生物燃氣與有機肥料工廠，推動綠能發展。數據顯示，2025至2026財年日印雙邊貿易額達275億美元（約2156億港元），同年首9個月日本對印投資達32億美元（約251億港元）。日本長期深耕印度基建與金融市場，最近斥資16億美元（約125億港元）收購印度Yes Bank 20%的股份。

2026年7月2日，日本首相高市早苗與印度總理莫迪（Narendra Modi）會唔。（Reuters）

高市早苗與莫迪同意基於日本的外交方針「自由開放的印度太平洋」等，深化日印兩國戰略合作關係。據路透社報道，高市早苗周四（2日）晚間將率大型商務代表團出席商業論壇，持續拓展日印兩國經貿合作。

同日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，就高市頻頻提及的新版「自由開放印太」構想批評，指高市政府「嘴上喊自由開放，心裏想着對立對抗」。

郭嘉昆表示，亞太地區需要的是穩定而不是動蕩，注重的是合作而不是分裂，維護戰後國際秩序、維護《聯合國憲章》宗旨和原則，是亞太實現繁榮穩定的根基，也是地區國家的共同責任。