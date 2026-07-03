9國警察聯合行動破獲迷姦犯罪網絡57被捕　多名女子未意識遭性侵

歐洲刑警組織（Europol）和英國國家打擊犯罪調查局（NCA）7月2日公布，一個橫跨9個國家的國際警察行動破獲一個犯罪網絡，成員會透過通訊群組交流迷姦女子的犯罪資訊，並分享影片，多宗犯罪行為更是對自己的伴侶實施，警方指，不少受害者在警方聯繫她們前，還不意識到自己曾遭受性侵犯。目前累計57人被捕。



據聲明指，這次聯合行動名為美杜莎計劃（Project Medusa），由德國和英國的部門主導，歐洲刑警組織支援，加上美國、巴西、加拿大、法國、匈牙利、荷蘭和西班牙執法部門的協助，以應對「不斷演變的威脅」。

法國2024年爆出轟動全國的吉賽兒（Gisele Pelicot）案，婦人吉賽兒長年遭丈夫多米尼克（Dominique Pelicot） 落藥迷姦、且遭丈夫在網上招募的多名男子性侵。此案引發廣泛關注，引發一場對性暴力的反思。

2024年12月19日，法國婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）過去多年在南部小鎮馬桑（Mazan）的家中，遭到時任的丈夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥迷姦。圖為吉賽爾前往位於阿維農（Avignon）的法院，出席對多米尼克和同案50被告宣判。（Reuters）

聯合行動自今年4月啟動以來，調查人員累計確認150多名疑犯和受害者身份，並找到274個新調查線索，至今57人被捕，其中在英國有8人被拘留。

警方指，不少受害者在警方聯繫他們時，才意識到自己曾遭性侵犯，而施暴者是「他們認識和信任的人」。