世界盃｜美國前鋒巴洛根領紅 白宮發起「國家級營救」
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日親自介入與波斯尼亞作賽時被罰紅牌的美國球員巴洛根（Folarin Balogun），促使國際足協（FIFA）延緩對其停賽處罰。
據美媒《政治報》（POLITICO）7月5日報道，巴洛根在世界盃32強對波斯尼亞一仗領紅，按例需停賽一場，意味將錯過對比利時的關鍵生死戰。白宮世界盃工作組執行主任安德魯朱亞尼（Andrew Giuliani，特朗普私人律師兼紐約前市長朱利亞尼的兒子）賽後即向特朗普匯報，白宮隨即展開四天遊說——商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國足協法律團隊及白宮律師同步介入，更翻出該仗的巴西球證克勞斯（Raphael Claus）過往爭議裁決尋找論據。
特朗普2日親自致電國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。兩人交情近八年，特朗普第二任期內恩芬天奴屢訪白宮。特朗普詢問紅牌規則及停賽依據，恩芬天奴未作承諾；FIFA法律事務主管加西亞（Emilio Garcia）則就程序選項提供意見。
FIFA紀律委員會5日宣布暫緩執行巴洛根的一場停賽，緩判一年，意味他可參與美國與比利時的比賽。特朗普隨即感謝FIFA「做正確的事，糾正一場不公」。
比利時足協（RBFA）及歐洲足協（UEFA）高層正考慮對裁決採取行動，批評白宮介入違反「體育決策免受政治影響」的原則。FIFA堅稱改判由18人紀律委員會獨立作出，但未有交代是否經投票決定，亦未公開相關報告。特朗普與恩芬天奴預計將在7月19日決賽後共同頒發世界盃獎盃。
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