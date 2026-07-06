世界盃｜美國隊巴洛根禁賽撤銷　挪威主帥：FIFA犯下大錯

挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken，又譯索爾巴肯）周日（7月6日）抨擊國際足協（FIFA）允許美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）參加世界盃的決定，直言FIFA「犯下大錯」。



在挪威隊16強2比1爆冷擊敗五屆冠軍巴西後，蘇巴根賽後把炮口轉向FIFA——他直言對美國前鋒巴洛根紅牌獲「緩判一年、當場可踢」的改判是「FIFA的大錯誤」，並暗批美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）親自致電國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的政治介入路徑。

蘇巴根表示，「我必須坦率地說，我認為這是FIFA的一個重大錯誤」，「他吃到紅牌。視頻助理裁判（VAR）也判定那是紅牌。他被罰下了。這就意味著你要停賽一場。」

圖為2026年7月5日，挪威在16強擊敗巴西後，主教練蘇巴根和隊長奧迪加特一同慶祝。（Reuters）

「最糟的是這事會纏著美國：我也替美國可惜——贏了也永遠掛著這陰影，就算他們贏了比利時，永遠會有人拿這句話說事。」他亦質疑該判決對日後賽事公平性的影響：「下一張紅牌怎麼辦？是不是某個委員會又會把牌撤掉？這是糟糕、糟糕、糟糕、糟糕、糟糕的決定，會傷害世界盃。」

這是繼比利時足總（RBFA）及歐洲足協（UEFA）高層考慮對FIFA裁決採取行動後，又一歐洲足球圈公開批評。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）因嚴重違規被罰紅牌。（Reuters）

巴洛根在與波斯尼亞的32強賽時被罰紅牌，原本需要停賽一場，意味他應無緣出戰對比利時的16強，惟有消息指特朗普隨後親自致電FIFA，要求暫緩停賽處罰。