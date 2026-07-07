俄稱空襲烏克蘭軍工及能源設施　回應煉油廠等設施大規模受襲

根據俄羅斯和烏克蘭軍方發布的消息，於7月4日至6日間，烏克蘭對俄羅斯多地能源設施等發動大規模襲擊；俄方6日空襲與烏軍相關的軍工綜合設施、燃料和能源設施。



2026年7月6日，烏克蘭基輔州衛星城鎮 Vyshneve遭俄方空襲，現場發生爆炸起火。（Social media via REUTERS ）

俄羅斯國防部6日通報，5日晚間至6日，烏軍使用625架無人機對俄境內的列寧格勒州（Leningrad）、布良斯克州（Bryansk）、別爾哥羅德州（Belgorod）、雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）等地的民用燃料、能源基礎設施及後勤補給線發動大規模襲擊，俄方擊落對方613架無人機。

俄方表示，作為回應，6日對烏克蘭發動大規模空襲，重點打擊了位於基輔市及基輔州與烏軍相關的軍工綜合設施、燃料和能源設施。

由俄方任命的赫爾松（Kherson）地區負責人薩爾多（Vladimir Saldo）6日在社交媒體上說，烏軍4日至6日對赫爾松地區發動無人機襲擊，致2人死亡、15人受傷。

烏克蘭武裝部隊總參謀部同日在社交媒體發文稱，當日凌晨，烏軍對俄羅斯雅羅斯拉夫爾州、列寧格勒州的煉油廠發動襲擊，兩座煉油廠發生爆炸。

烏克蘭無人系統部隊司令布拉烏季（Robert Brovdi）在社交媒體發文稱，當天凌晨，烏無人系統部隊對俄後方和縱深的47個軍事目標實施了打擊，包括亞速海水域的兩艘俄國影子船隊油輪。