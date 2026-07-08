紐約曼哈頓37層高樓梁柱爆裂恐坍塌　緊急疏散周邊民眾

美國紐約市曼哈頓在當地時間7月7日上午8時左右，一棟37層在建改建高樓傳出2根承重柱爆裂，且部分樓層出現塌陷，當局緊急疏散大樓附近旅館、商店及公寓內的民眾，周圍街道持續封閉。



該棟大樓毗鄰紐約中央車站，原為美國龍頭藥廠輝瑞（Pfizer）全球總部，目前正改建為高端租賃公寓，是紐約規模最大的商辦改住宅項目，原預計2027年初完工。消防部門接獲磚塊掉落報案後到場處置，第一時間完成現場施工人員全數撤離，無人員傷亡。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，現場情況嚴峻，需全面確認安全才允許民眾返回。紐約消防局局長指出，由於該建築物由鋼材製成，因此僅存局部坍塌風險，無整體倒塌隱患。

目前，專業團隊已進場評估，擬定樓體加固方案、籌備搭建臨時支撐結構，相關部門持續評估周邊建築安全性，州政府也隨時待命提供援助，部分疏散區域已解封，涉事建商暫未回應此事。