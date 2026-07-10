歐洲熱浪｜西班牙度假勝地山火致11死　巴塞羅那達40.5度

歐洲迎來今夏第二波熱浪，極端酷熱令山火風險急增。西班牙南部度假勝地阿爾梅里亞（Almeria）爆發嚴重野火，為該國近年最致命火災之一，目前已造成至少11人死亡、19人失蹤，另有4人重度燒傷送醫，消防人員持續全力撲救控制火勢。巴塞羅那（Barcelona））周三（8日）更創下攝氏40.5度的最高記錄。



據當地鎮長透露，火災疑似因電纜鬆脫掉落至乾燥灌木叢引發，午後強風加劇火勢蔓延，大火吞噬農舍、度假屋與車輛。

調查顯示，多數遇難者為無視官方就地避難指令的外籍民眾。其中4名疑似英國民眾因右駕車輛受困車內身亡，另外7人棄車徒步逃難，偏離官方疏散路線不幸罹難。當地地形多溝壑，導致救援人員難以進入搜救。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在社交媒體X上發帖，稱他對這場火災造成的後果感到「無比悲傷和痛心」，並向遇難者家屬表示慰問。

世界氣象組織指出，歐洲升溫速度遠超全球均值，極端高溫與野火災情將愈發頻繁。西班牙氣象局通報，巴塞羅那（Barcelona）周三（8日）錄得最高氣溫40.5攝氏度，創下112年有記錄以來最高，更有地區錄到氣溫超過44攝氏度。

本次野火是西班牙2005年以來最致命火災，當年瓜達拉哈拉省（Guadalajara）野火造成11名消防員殉職。有科學家指，人為造成的氣候變化正在加劇極端天氣的情況。