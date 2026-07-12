華女涉偽造郵票寄數千萬包裹 騙美郵政逾1.5億美元遭判囚兩年半
撰文：藺思含
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美國加州一名53歲華裔女子因使用偽造郵票，寄出數千萬包裹予中國物流公司，導致美國郵政局（USPS）損失超過1.5億美元，她本周四（9日）被聯邦法院判囚兩年及逾1.58億美元罰款，其12處房產亦被沒收。
案情指，被告陳麗娟（Lijuan Chen，音譯）與同案男被告胡傳華（Chuanhua Hu，音譯）在加州聖加百利谷工業城（City of Industry，San Gabriel Valley）經營包裹運輸業務。由2020年1月至2023年5月期間，兩人合謀使用假郵資標籤寄出超過3,400萬件包裹。
被告陳麗娟於去年4月承認串謀及偽造郵票罪。根據認罪協議及法庭命令，她除被判監及面臨巨額賠償外，亦被沒收12間房屋、4張大額存款單及6份保險單的權益。
檢方透露，胡傳華在獲悉執法部門展開調查後，已於2019年11月潛逃中國，陳則留在美國管理倉庫。胡目前正面臨串謀欺詐美國及偽造郵票等多項聯邦指控。
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