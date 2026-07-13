以色列10月27日大選　近40年首有國會完成任期按計劃選舉

以色列媒體7月12日報道，以色列10月27日將如期舉行國會換屆選舉。《以色列時報》報道，這將是以色列40年來，國會首次完整完成4年任期後按計劃舉行選舉，不因解散而觸發提前大選。



2026年7月12日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）出席紀念「恩德培行動」（Operation Entebbe）50周年的儀式。（Reuters）

《以色列時報》報道，以色列執政聯盟主席卡茨（Ofir Katz）公布，國會選舉將於10月27日舉行。他表示，本屆國會將按期完成4載任期。

新華社報道，多家以色列媒體近期發布的民調結果顯示，由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導、以利庫德集團（Likud）主導的多黨派執政聯盟，料在選舉中獲得50至53個議席，未能取得達到組建新政府所需、120個總議席中的多數。

圖為2025年3月29日，以色列特拉維夫民眾參加反對以色列政府，以及反對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的抗議活動。（Reuters）

以色列第12頻道稱，以色列執政聯盟正發起立法攻勢，計劃在17日國會休會前推進多項立法表決，涉及徵兵、司法改革等議題。目前，關於上述議題的分歧，正進一步加劇以色列國內政治博弈。

根據以色列法律規定，國會選舉應每4年舉行一次。本屆國會將於7月17日起休會，進入選舉期。