以色列10月27日大選 近40年首有國會完成任期按計劃選舉
撰文：蕭通
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以色列媒體7月12日報道，以色列10月27日將如期舉行國會換屆選舉。《以色列時報》報道，這將是以色列40年來，國會首次完整完成4年任期後按計劃舉行選舉，不因解散而觸發提前大選。
《以色列時報》報道，以色列執政聯盟主席卡茨（Ofir Katz）公布，國會選舉將於10月27日舉行。他表示，本屆國會將按期完成4載任期。
新華社報道，多家以色列媒體近期發布的民調結果顯示，由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導、以利庫德集團（Likud）主導的多黨派執政聯盟，料在選舉中獲得50至53個議席，未能取得達到組建新政府所需、120個總議席中的多數。
以色列第12頻道稱，以色列執政聯盟正發起立法攻勢，計劃在17日國會休會前推進多項立法表決，涉及徵兵、司法改革等議題。目前，關於上述議題的分歧，正進一步加劇以色列國內政治博弈。
根據以色列法律規定，國會選舉應每4年舉行一次。本屆國會將於7月17日起休會，進入選舉期。
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