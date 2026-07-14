日媒：中小型日企受政經等影響撤出中國 較巔峰期減少近10%
撰文：聯合早報
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鑑於中美關係持續緊張、中國經濟增長放緩以及中國《反間諜法》帶來的風險，愈來愈多日本中小企業撤資離開中國。
《日經亞洲》報道，日本帝國數據銀行的數據顯示，2024年在華運營的日本企業約有1萬3000家，比2012年巔峰時期少了近10%，日企「向中國市場擴張的興趣似乎已見頂」。
日本貿易振興機構（JETRO）2025財年進行調查，了解在華日企未來一兩年內的業務計劃。
在受訪的784家日企中，僅21.3%計劃擴大在華業務，是自2007財年有關調查開始以來的最低水平；14.4%的企業打算縮小規模、搬遷或撤離中國，創下歷史新高；其餘64.3%企業計劃維持現狀。
受訪日企把工資上漲和競爭加劇列為主要業務挑戰。中小企業尤其指出，他們在開拓新客源方面面臨困難。雖然許多日企仍把中國視為中長期的重要市場，但中國本土企業的崛起使他們業務面對更大的挑戰。
2003年在上海設立子公司的日本商業諮詢公司Quick，專門為在華日企提供有關中國勞工法的顧問服務。
公司指出，2003年起愈來愈多日企進軍中國，諮詢需求也隨之增加；不過到了2020年左右，進入中國的日企數量開始下降。
新型冠狀病毒疫情暴發後，中國經濟放緩的態勢愈發明顯，中美之間則因關稅及其他問題而關係日趨緊張。另外幾名日企員工被控違反中國《反間諜法》，也使日企萌生撤資念頭。
在截至2024年12月的財年裏，Quick營收同比下降35%，虧損約47萬人民幣（約54萬港元）。Quick去年年底撤離中國，公司主席川口一郎說：「各種風險已顯現出來，所以我認為這是一個正確的決定。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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