日媒：中小型日企受政經等影響撤出中國　較巔峰期減少近10%

鑑於中美關係持續緊張、中國經濟增長放緩以及中國《反間諜法》帶來的風險，愈來愈多日本中小企業撤資離開中國。



《日經亞洲》報道，日本帝國數據銀行的數據顯示，2024年在華運營的日本企業約有1萬3000家，比2012年巔峰時期少了近10%，日企「向中國市場擴張的興趣似乎已見頂」。

2026年5月15日，主管性別平等事務的男女共同參畫大臣黃川田仁志出席了在上海舉行的亞太經合組織（APEC）部長級會議暨「婦女與經濟論壇」。這是日本首相高市早苗2025年11月在國會答辯中發表「台灣有事」論導致中日關係惡化後，日本首次有內閣成員訪華。（網路圖片）

日本貿易振興機構（JETRO）2025財年進行調查，了解在華日企未來一兩年內的業務計劃。

在受訪的784家日企中，僅21.3%計劃擴大在華業務，是自2007財年有關調查開始以來的最低水平；14.4%的企業打算縮小規模、搬遷或撤離中國，創下歷史新高；其餘64.3%企業計劃維持現狀。

受訪日企把工資上漲和競爭加劇列為主要業務挑戰。中小企業尤其指出，他們在開拓新客源方面面臨困難。雖然許多日企仍把中國視為中長期的重要市場，但中國本土企業的崛起使他們業務面對更大的挑戰。

2003年在上海設立子公司的日本商業諮詢公司Quick，專門為在華日企提供有關中國勞工法的顧問服務。

公司指出，2003年起愈來愈多日企進軍中國，諮詢需求也隨之增加；不過到了2020年左右，進入中國的日企數量開始下降。

新型冠狀病毒疫情暴發後，中國經濟放緩的態勢愈發明顯，中美之間則因關稅及其他問題而關係日趨緊張。另外幾名日企員工被控違反中國《反間諜法》，也使日企萌生撤資念頭。

圖為中華人民共和國反間諜法文件封面。（微信公眾號＠國家安全部）

在截至2024年12月的財年裏，Quick營收同比下降35%，虧損約47萬人民幣（約54萬港元）。Quick去年年底撤離中國，公司主席川口一郎說：「各種風險已顯現出來，所以我認為這是一個正確的決定。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

