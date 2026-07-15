美軍：恢復海上封鎖伊朗及新一輪空襲　中東部署逾20艦及數百軍機

美國中央司令部（CENTCOM）7月14日公布，美軍已於美東時間當日下午4時，恢復對伊朗的海上封鎖。此外，美軍亦於同日下午3時，開始對伊朗發動新一輪空襲，也是伊朗連續第4晚遭軍事打擊。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，如果美國認為透過軍事打擊和封鎖，能夠迫使伊朗要求談判，那就大錯特錯。



圖為2026年7月14日，美國中央司令部（CENTCOM）在社交平台發布圖片稱，超過20艘美國海軍軍艦和數百架軍用飛機，正在中東地區執行任務，但未說明圖中相關細節。（X@CENTCOM圖片）

美國中央司令部表示，已重新對往返伊朗港口和沿海地區的船隻實施海上封鎖。目前，超過20艘美國海軍軍艦和數百架軍用飛機，正在中東地區執行任務。美軍保持高度警惕，隨時準備投入戰鬥。

中央司令部又稱，美東時間同日下午3時，開始對伊朗展開新一輪空襲，以進一步削弱伊朗攻擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商船的能力。

圖為2026年7月14日，美國中央司令部（CENTCOM）發布片段，顯示航空母艦「布殊號」（USS George H.W. Bush）上的飛行作業，但未提供日期及地點等細節。（U.S. Central Command (CENTCOM)/Handout via REUTERS）

伊媒：伊朗南部多地傳爆炸聲

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）政府消息稱，美軍發射的導彈擊中錫里克（Sirik）附近區域，但未對居民區或商業區造成損害。

另外，有報道指伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）、格什姆島（Qeshm Island）、阿瓦士（Ahvaz）等地再次傳出爆炸聲，暫未知具體情況。

伊朗副外長加里巴巴迪同日批評，美國恢復對伊朗實施海上封鎖，破壞了先前的暫時停火協議，「在某種程度上已經取消了《伊斯蘭堡諒解備忘錄》」。