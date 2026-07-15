美國眾院通過陽光保護法案　擬永久實施夏令時間

美國眾議院7月14日以308票贊成、117票反對，跨黨派通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），擬終結每年兩次調校時鐘的慣例，讓夏令時間列為全美永久時制。目前，該法案已送至參議院審議，再提交總統特朗普（Donald Trump）簽署後生效。一旦通過，美國在11月將不在調回標準時間，但各州仍可以自主選擇豁免不實施，不強制改變。



夏令時間問題多年來一直獲得兩黨支持。特朗普在重返白宮後，也曾承諾取消夏令時。佛羅裡達州共和黨眾議員Vernon Buchanan於2025年1月提出該法案。他週二表示，夏令時間「毫無理由」地擾亂了人們的作息。其他議員也曾指出，調時易引發睡眠紊亂、交通事故與職災，永久夏令時可延長傍晚日照、帶動冬季經濟活動。

特朗普則認為，年度調時耗費人力物力、擾亂民生作息，盼徹底終結該機制。

2026年7月13日，陽光灑在美國國會大廈上，眾議院正對《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act）進行表決，擬讓夏令時間列為全美永久時制。（Reuters）

夏令時制度源自一戰時期，最初的目的是為節約能源，但因不受農民支持被廢除；二戰後經多次調整，於1966年通過了全國統一時鐘調整的立法，每年3月至11月期間會使用夏令時，較標準時間調快1小時；至每年秋季，時鐘會撥回，恢復標準時間。不過，包括夏威夷州等部分地區選擇不實施。

不過，該新制亦引發多方爭議。反對者認為，永久夏令時會導致冬季清晨天色昏暗，增加通勤、學童上學安全隱憂，且早晨充足光照更利人體健康。此外，美國航空協會擔憂，時制永久變更會打亂航班調度、影響國際航班銜接，需配套完善過渡機制。