伊朗外交部：無計劃與美國重啟談判　目前專注於防禦

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）7月15日表示，伊朗目前沒有計劃重啟與美國的談判。他在一份書面聲明中強調，伊朗目前「專注於防禦」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一天曾警告，除非伊朗重返談判桌，否則美國將於下周炸毀伊朗的橋樑和發電廠。



2026年4月5日，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在德黑蘭接受採訪。（Reuters）

針對伊朗軍方表明，任何針對伊朗的侵略「必將遭到對等回應」，巴蓋伊在聲明中表示肯定。他也談到，美伊早前簽署的諒解備忘錄，稱如果美國繼續違反協議，伊朗也將停止履約， 「這是一項原則，未來也將繼續堅持這項原則。」

他同日也在社交平台批評，美國對伊朗人民所犯的罪行與日俱增，美國對伊朗的敵意也日益加深。他又稱，美國當日清晨攻擊霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）北部，造成一個環境監測站的警衛一家3口死亡。

圖為美國中央司令部（CENTCOM）於2026年7月14日發布片段，其中可看到航空母艦「布殊號」（USS George H.W. Bush）上的飛行作業，但美方未提供日期及地點等細節。（Reuters）

巴蓋伊形容，這是美國過去4個半月以來，對伊朗犯下戰爭罪行的最新例證。美國每一宗新的罪行，將加強伊朗人民追究及懲罰犯罪者的決心。