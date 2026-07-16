美軍對伊朗展開日內第二輪攻擊　多地傳爆炸聲

美國與伊朗持續互攻，美國中央司令部（CENTCOM）7月15日表示，他們在美國東部時間下午3時（香港時間16日凌晨3時），對伊朗發動日內第二波打擊行動。美軍同日稍早曾襲伊方在大通布島（Greater Tunb Island）上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地。



路透社報道，中央司令部表示，當日第二波打擊的目標是伊朗用於威脅自由通過霍爾木茲海峽船隻的軍事設施。

半島電視台引述伊朗媒指，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）、阿瓦士（Ahvaz）、恰巴哈爾港（Chabahar）等地再次傳出爆炸聲。

美軍發動第二波攻擊前約9小時，美軍已曾對伊朗發動持續90分鐘的首輪打擊，美方事後指美軍出動精確制導彈藥，攻擊在大通布島上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地，行動進一步削弱伊朗在霍爾木茲海峽襲擊商船的能力。

大通布島位於霍爾木茲海峽，伊朗1971年從後來的阿聯酋手中奪取，該島被視為海峽中的戰略要地。

這是美軍連續第5天攻擊伊朗，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）7月15日則表示，已針對位於巴林（Bahrain）的美國第五艦隊發動襲擊，打擊其指揮控制、後期、燃料以及軍備設施，並稱此舉是作為回應美國在印度洋的行動、控制霍爾木茲海峽和限制航運路線的回應。