美軍再攻擊伊朗 伊媒：南部多地傳爆炸聲 有機場及橋梁遇襲
撰文：劉耀洋
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美國中央司令部（CENTCOM）7月16日表示，美軍於當日美東時間下午2時開始對伊朗進行新一輪打擊，是美方連續第6晚對伊朗發動打擊。伊朗半官方媒體稱，該國有機場及橋梁遇襲。
美國中央司令部在社交媒體X上宣布發動打擊，並指其目標是進一步削弱伊朗的軍事能力。
路透社引述伊朗國家電視台稱，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）部份地區遭到美國攻擊半島電視台則引述伊媒指，伊朗南部格什姆島（Qeshm Island）、恰巴哈爾港（Chabahar）等地都發生爆炸。
伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News）及塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，美國戰機以導彈襲擊位於伊朗東南部的Iranshahr機場。另外，連接阿巴斯港和南部城市Lar的橋樑則疑似於當地時間晚上11時遭美國攻擊。
美國15日曾2度對伊朗發動襲擊，攻擊目標包括伊方在大通布島（Greater Tunb Island）上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地。
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