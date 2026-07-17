特朗普將發表講話料涉選舉議題　路透：ABC及NBC廣播頻道不會播放

美國總統特朗普（Donald Trump）將於7月16日晚間黃金時段（香港時間17日早上9時）發表全國演講，料將涉及選舉安全議題。路透社報道，美國三大電視網中的美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC）將不會在其廣播頻道播放特朗普的講話。



據路透社，美國廣播公司的一名發言人16日表示，該電視台將在其串流直播平台ABC News Live和子頻道ABC News Radio播出特朗普的講話，而不是在其主要廣播頻道播出。

一名知情人士透露，全國廣播公司計劃在其免費串流媒體NBC News NOW播出特朗普的講話，但同樣不會在其主要廣播頻道播出講話。

這張攝於2025年11月7日的設計圖片中，可以看到一部放置於筆記型電腦鍵盤上的智慧型手機，後者螢幕上則顯示着美國廣播公司（ABC）的標誌。（Getty）

對比起它們的主要廣播頻道，美國廣播公司和全國廣播公司的串流頻道通常只能吸引到其傳統觀眾群的一小部份。同為美國三大電視網之一的哥倫比亞廣播公司（CBS），則未有回應會否播放講話的提問，

專家指，美國的廣播電視台受憲法第一修正案保護，可以自行決定播出內容，但由於這類講話通常會提供重要的公共資訊，所以它們通常都會在其主頻道播出內容。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為特朗普在北約峰會上回應傳媒提問。（Reuters）

哥倫比亞廣播公司此前報道，特朗普的演預計將提及中國涉嫌干預2020年美國大選一事，但該演講內容先前並未進行過通報。路透社稱，美國一些民主黨人曾敦促各大電視台不要播放特朗普的演講，認為他屆時很可能會重複已被駁斥的選舉舞弊說法。