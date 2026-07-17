特朗普稱美國選舉系統充滿漏洞　指控中國操縱2020大選

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月16日就選舉安全問題發表全國電視講話，指控中國操縱2020年總統大選，他並表示白宮正公開關於選舉問題的情報文件。



路透社、美媒及《衛報》等傳媒報道，特朗普在長約25分鐘的講話中，稱華府需要採取重大行動以確保美國的選舉公正，又形容當地目前的選舉系統充滿令人震驚的漏洞。

特朗普提到，白宮正於網上公開解密文件，揭示美國選舉基建的漏洞，同時聲稱在2020年大選時，中國進行史上最大規模的泄露選舉數據。他表示根據解密的機密資料，中國非法取得2.2億個美國選民檔案，包括他們的姓名、住址、政治取向等，並深信美國的情報界故意隱瞞涉及中國活動的資料。

特朗普講話前，有消息人士向路透社表示，多名白宮官員憂慮披露中國的消息或有誤導成份。而美國情報界在2021年公布的調查報告指出，沒迹象顯示任何外國組織企圖或成功干預2020年美國大選，而有關運估由時任特朗普政府國家情報總監、現任中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）進行。

美國廣播公司（ABC）與全國廣播公司（NBC）及美國有線新聞網絡（CNN）都沒有直播特朗普的電視講話，特朗普揚言要撤銷對方的牌照。。（Getty Images）

特朗普形容，解密有關文件是向外界揭露美國選舉系統面對的危險，指它面臨無法想像的遭入侵風險。特朗普因此呼籲國會盡快通過保障美國選民資格的法案（SAVE Act），該法案提出規定選民投票時需出示美國公民證明，惟報道指出，非公民投票屬違反聯邦法律，而且情況非常罕見。

他又認為，郵寄選票充滿腐敗，揚言需要接近全面禁止。

目前該法案仍未獲參議院足夠票數通過，民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）在社交平台回應特朗普的呼籲，指法案送抵參議院時已「壽終正寢」。

而在特朗普講話期間，多間美國傳媒包括CNN、ABC及NBC都沒有直播，他揚言要撤銷這幾間電視台的牌照；即使立場屬親特朗普的霍士新聞（Fox News）全程直播，主播Aishah Hasnie向觀眾表示，未發現特朗普聲稱投票機出現的漏洞。