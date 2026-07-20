美軍公布再增一名士兵死亡　於伊拉克引爆伊朗無人機出事

美軍中央司令部（CENTCOM）7月19日表示，再有一名美軍士兵在執行涉伊朗任務時死亡，地點在在伊拉克北部，時間為前一天。



2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

美軍中央司令部的聲明說，美軍18日正在對一架被擊落的伊朗單向攻擊無人機所攜彈藥進行受控引爆，該人員在任務中死亡，另有一名美軍人員受輕傷。

至於17日在約旦因伊朗襲擊而失蹤的美軍士兵，美軍經搜索後發現一具遺骸，鑒定核實工作正在進行中。有美國媒援引匿名官員消息稱，找到的遺骸屬於該名失蹤者。

另外，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，據伊朗馬爾卡齊省（Markazi Province，又稱中央省）官員表示，中部城市阿拉克（Arak）19日晚傳出爆炸聲，來自伊朗方面的進攻性行動。與此同時，社交平台流傳伊朗發射導彈的畫面，但未知目標。