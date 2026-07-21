中菲仁愛礁爆衝突　兩國互召見大使　北京：促菲律賓停止挑釁行為

中國海警與菲律賓海軍人員7月20日上午在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突，菲方指責中方用木製警棍毆打一名菲海軍人員頭部，中國則指是菲方以危險方式衝撞中方巡邏艇。繼中國召見菲律賓駐華大使後，菲律賓總統府官員21日表示，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）將召見中國大使。

中國外交部21日稱，敦促菲律賓停止在南海的挑釁行為。



菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書視頻截圖）

中國外交部表示，菲律賓方面歪曲事實，敦促菲方停止在南海的挑釁行為，約束其人員。

中國外交部邊海司負責人21日較早時候稱，就菲律賓在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員一事，緊急召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉。

在這次風波中，菲律賓軍方指控一艘隸屬中國海警21560艦、載有八人的中國海警充氣艇，7月20日駛近並繞行停泊在仁愛礁（菲稱阿雲津礁）上的軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），期間拍攝照片和影片。

菲律賓隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離。聲明稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。

菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書）

中方回應：菲方人員首先用划槳、長棍等工具惡意攻擊

同日中國海警發文稱，7月20日上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇位中國仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突。（微博＠玉淵譚天）

菲方稱，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。（菲律賓武裝部隊臉書視頻截圖）

中國海警局發言人之後表示，中方出於人道主義考量，7月21日上午已允許菲方從非法「坐灘」軍艦轉運傷員。

菲律賓海軍「馬德雷山」號登陸艦。（央視新聞）

1999年5月9日，菲律賓海軍「馬德雷山」號登陸艦以所謂「技術故障擱淺」為由，在仁愛礁非法「坐灘」。菲方此後多次明確表示將拖走該軍艦，但多年來，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁永久佔領。