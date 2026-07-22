中美外長菲律賓會晤　魯比奧：與王毅討論習近平訪美事宜

東盟外長會7月22日繼續在菲律賓舉行，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中國外長王毅在場邊舉行會面。魯比奧之後表示，他與王毅談了很多關於中國國家主席習近平計劃訪美的事宜。



魯比奧稱，雙方有分歧但他們的工作就是管理分歧，且存在潛在的合作空間。

他指雙方未有討論關於干預選舉的事情。美國總統特朗普早前於7月16日指責中國政府干預選舉。

2026年7月22日，王毅在菲律賓會見美國國務卿魯比奧（不在圖中）（Reuters）

路透社較早前報道，預料中美會商談關於中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）或9月會面的事宜。

據俄羅斯方面指，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月23日也會與魯比奧會晤。

2026年7月21日，美國國務卿魯比奧與太太珍妮特（Jeanette Dousdebes Rubio）抵達菲律賓馬尼拉（Reuters）

王毅晤東盟秘書長

王毅前一天在馬尼拉會見東盟秘書長高金洪，他表示南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成爲中國東盟關係間的障礙。

他談到近日中菲的衝突風波，指菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁，製造海上事端，服務的是外部勢力的利益，破壞的是中菲關係改善進程和南海的和平穩定，地區國家應當高度警惕，中方願同東盟排除干擾因素，加快推進「南海行爲準則」磋商，共同打造和平、穩定、合作、友好的南海新敘事，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。