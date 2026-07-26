俄羅斯擬再派3萬朝鮮士兵參俄烏戰爭　澤連斯基稱烏方將回應威脅

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月25日（周六）表示，俄羅斯計劃再引入三萬名朝鮮士兵，參與已持續超過四年的俄烏衝突，並已開始為接收這批士兵做準備。而朝鮮也正準備向俄羅斯提供新型彈道導彈發射裝置，澤連斯基則誓言烏克蘭將對威脅做出回應。



路透社報道，根據共同防禦條約，朝鮮此前於2024年已派遣約1.4萬名士兵到俄羅斯庫爾斯克地區，以協助俄方擊退烏克蘭軍隊對該地區的大規模入侵。

俄烏戰爭：2026年6月2日，烏克蘭首都基輔受襲情況（State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region/Handout via REUTERS）

澤連斯基在晚間視訊演講中表示，「我們也看到了俄羅斯與朝鮮的合作。俄羅斯希望再派遣3萬名朝鮮士兵。自6月以來，俄羅斯沃羅涅日地區一直在進行接收這些士兵的準備工作。」

澤連斯基還表示，朝鮮正準備向俄羅斯提供新型彈道導彈發射裝置。他稱，「這不僅對烏克蘭構成威脅。俄羅斯正在幫助朝鮮學習如何作戰，改進其武器裝備，並獲得實戰經驗。所有這一切都對處於朝鮮導彈射程之內的亞洲國家構成威脅。」