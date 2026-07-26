巴西前總統兒子宣布參加大選　誓繼承父親政治遺產挑戰現總統盧拉

巴西前總統博索納羅的長子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）正式宣布將於10月參選總統選舉，挑戰現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。



路透社報道，弗拉維奧當地一名參議員，也是巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為巴西前總統博爾索納羅的兒子弗拉維奧出席集會，宣布參加下任總統選舉。（Reuters）

弗拉維奧承諾減稅並對犯罪采取更強硬立場，同時強調將延續父親的政治遺產。

他在周六（7月25日）的造勢活動中激動地說，這裏流淌著父親的血液。他也展示被軟禁父親經人工智能生成的訊息，以及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的視頻講話。弗拉維奧的父親目前因涉嫌參與推翻選舉結果的行動而被軟禁。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）也到場表示支持。他當天發表了措辭激烈的演講，批評盧拉並宣稱弗拉維奧能夠「拯救」巴西，擺脫社會主義。「我們將繼續在各地揭露社會主義的謊言。」

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣布將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

巴西前第一夫人米歇爾（Michelle Bolsonaro），即弗拉維奧的繼母也通過影片發表講話，向女性選民表達對弗拉維奧的支持。兩人此前因在社交媒體上公開互相發布視頻而產生爭執，但近期已和解。

去年12月，弗拉維奧獲得父親的支持，將參加今年的總統選舉，但競選活動在5月份失去早期勢頭，原因是有消息泄露他與被監禁的銀行家沃卡羅（Daniel Vorcaro）聯繫起來。弗拉維奧後來承認，沃卡羅曾資助拍攝一部關於他父親政治生涯的電影。

弗拉維奧的人氣也因與繼母的爭執，以及他與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的密切關係而受到打擊。

民調機構Datafolha在7月24日公布的調查顯示，在第二輪投票中，盧拉以48%對43%領先弗拉維奧，高於6月份的47%對43%。

弗拉維奧在建立政治聯盟方面也面臨困難。中右翼政黨目前選擇保持中立，而非公開支持他競選。盡管如此，出席造勢活動的支持者仍對前景持樂觀態度。

44歲的聖保羅居民阿吉拉爾與家人一同出席活動時說：「巴西必須改變。弗拉維奧沒有任何醜聞，這些都是左派的說法。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

