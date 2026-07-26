奧德賽｜IMAX放映多地傳災情　美國影迷駕車半天看不到　專家解釋

由奧斯卡大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧德賽》（The Odyssey）自7月中上映後，在全球多地掀起熱潮，該戲主打全片以純IMAX菲林攝影機拍攝，給戲迷帶來非凡觀影享受，不過多地也有戲院傳出臨時無法播放或中途斷播的「災情」，大多與放映機故障有關，有美國戲迷駕車8至10小時遠赴放映IMAX 70mm菲林版的戲院後，才得知戲院「壞機」無法放映，大感失望。



綜合外媒所指，不少放映災情出現於播放IMAX 70mm菲林版的戲院，但也有播放IMAX數碼版的戲院出事。

目前全球僅41間配備能夠播放IMAX 70mm菲林格式的戲院，能讓《奧德賽》以最高的解析度和最大的銀幕呈現，故此引來戲迷爭相購買該些戲票。在41間戲院中，逾半在美國，該國多地傳出放映機一度故障的問題，例如是科羅拉多州、德州、加州的戲院等，加拿大也有IMAX 70mm戲院出現類似問題。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，在賓夕法尼亞州費城一間戲院，影迷David Dekok表示自己駕車約128公里（約為香港至廣州的直線距離）到戲院以觀看70mm菲林版，卻得知戲院放映機故障，另有人更是駕車8至10小時到當地，影迷大感失望，戲院唯有建議觀眾轉看數碼版。

為何放映機故障？

約克大學電影與媒體藝術教授Janine Marchessault認為，出現這類技術問題不令人意外，因這些放映使用的是真正的膠片，她指膠片卡住或斷裂等問題並不罕見，「使用賽璐珞膠片（celluloid film）時，這類情況在所難免」。

她又指「這是獨特的活動，現場要有經過專門培訓的放映員，還有那些巨大的放映機、膠片和銀幕。」

外媒指，一部長約2.5小時的IMAX電影，膠卷長達近16公里，重約550磅，製作成本約達3.6萬美元（約28萬港元），《奧德賽》片長近3小時，膠卷就更加長。加上IMAX 70mm菲林放映機屬老舊產物，熟悉此類技術的技工有限，一旦遇上故障，修理需時。

加州有戲院據報因放映機過熱而無法播放下去。

↓ 有放映IMAX 70mm菲林版的美國戲院展示幕後的放映設備 ↓

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事實上不止播放IMAX 70mm菲林版的戲院出事，也有播放數碼版的戲院遇上問題，例如蘇格蘭愛丁堡有戲院7月24日在放映前40分鐘向影迷告知遇上技術問題。香港、台灣一樣有戲院傳出一度「停播」意外。

美國丹佛市（Denver）一名影迷Kevin向傳媒指，他最先購買IMAX 70mm菲林版的戲票，戲院遇上放映機故障問題取消放映，改為安排數碼版，但又在播放中途突然遇技術問題斷播，「電影放映約10分鐘後，畫面變黑，但聲音仍繼續播放」，他只好離去。

專家：問題癥結在文件太大

丹佛大都會州立大學（MSU Denver）電影與媒體研究教授Vincent Piturro表示，全國各地的影院在放映該片時都容易遇到技術難題。

他稱「首先，這部電影是用70毫米IMAX菲林膠片拍攝…… 問題出在電影的數碼放映環節，因影片須從膠片轉為數碼格式，並以數碼檔案的形式發送給各家影院的放映設備，有些戲院設備難以處理」，他認為問題癥結在於電影文件太大。

↓ 美國、法國影迷排隊買票看《奧德賽》情況 ↓