菲律賓總統發表國情咨文前首都驚傳爆炸　警方再檢炸彈全面戒備

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）預計周一（27日）下午發表國情咨文，不過就在此之際，首都馬尼拉當日凌晨發生爆炸案，所幸無人受傷。警方到場調查，再發現另一枚懷疑自製炸彈，並指兩宗個案或存在關聯，還強調會在今日全面戒備。



菲律賓阿爾托廣播系統－紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）報道，事發周一凌晨，菲律賓司法部大樓門口附近發生爆炸，由於正值午夜，所幸無人受傷。據現場照片可見，有車輛受爆炸波及，車窗破碎，地上可見有碎片。

警方隨後又在上午8時30分接到報案，於參議院大樓附近，再發現另一枚懷疑自製炸彈。報道指，炸彈由起爆器、計時器以及裝有棕色粉末的容器組成。

菲律賓警方周日宣布在大馬尼拉地區部署超過兩萬警力，以維持秩序。國家警察局局長Jose Melencio Nartatez Jr指出，兩宗個案存在關聯的可能性極高。警方將會在總統演講期間，部署數千名警察維護治安，確保公共安全和秩序。

菲律賓政局在小馬可斯發表國情咨文之際面臨緊張，副總統莎拉（Sara Duterte）深陷彈劾案。另外，民眾也因一宗涉及防洪工程的貪腐醜聞進行示威。

截至中午，馬尼拉市、奎松市及北部碧瑤市等地已發生集會，示威者要求政府提高施政透明度、打擊貪污，以及檢討經濟政策，有示威者焚燒帶有美國總統特朗普（Donald Trump）、小馬可斯和莎拉面容等大型人偶。