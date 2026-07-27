特朗普戲稱擬再選總統以拯救媒體收視 白宮轉發其2028畫像惹猜測
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日（周五）出席因4月槍擊事件推遲的白宮記者協會晚宴，在逾一小時的演講中，他以幽默與諷刺夾雜的方式向媒體發炮，並戴上印有「TRUMP 2028」字樣的帽子，開玩笑宣布將競選「第四任期」。白宮則於26日在社交平台X轉發特朗普2028畫像，再次試圖引起外界對其想第三度入主白宮的猜測。
特朗普在白宮記協晚宴演講期間表示，等他卸任後媒體全都會破產，因為它們到時候就無人可報道。他稱，「今晚我要證明我多麼關心媒體、多想拯救你們的收視率。」
隨後，他突然拿出並戴上「TRUMP 2028」帽子，以半開玩笑語氣說：「我很高興宣布——這算是個獨家消息——我打算競選美國總統的第四個任期。我一定會這麼做。」然而按美國憲法規定，總統最多只能連任一次。
特朗普集團（The Trump Organization）此次4月24日，就有在其網站上推出刻有「TRUMP2028」 字眼的新帽，令人猜測這是否為特朗普或於2028年尋求第3任期造勢。集團更一度在網頁的貨物描述中寫道「未來一片光明！用TRUMP2028帽去重寫規則」，有人質疑所謂的「重寫規則」（Rewrite the rules）可能是指涉美國憲法列明「任何人不得當選總統超過2次」的規則。
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