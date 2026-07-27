特朗普：伊朗談判窗口有限 倘破裂將重啟強大軍事打擊
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月27日表示，美國正在與伊朗進行深入談判，但談判的窗口期有限，不會給伊朗太多談判時間。他警告，如果談判破裂，美國將重啟強大的軍事行動。
特朗普向美國Axios表示，他於24日決定暫停對伊朗的打擊，為了給談判再一次機會。他表示，所有斡旋方都要求他停止對伊朗開火，他認為伊朗想要達成協議。
特朗普表示，目前雙方正進行非常深入的談判。當被問到他願意給外交手段多長時間，他說：「時間不多。要麼迅速解決，要麼徹底失敗。」
對於他為何同意斡旋國家的要求，特朗普未正面回應，但指在暫停打擊後，國際石油價格下跌，股市上揚。
對於他預定28日與到訪白宮的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，特朗普稱將告訴對方，「如果我不是總統，伊朗現在就已經擁有核武，以色列也已經被摧毀了。」*
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