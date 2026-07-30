熊本地震｜Aeon Mall爆炸3死均為商場員工　傳因回大樓拿車匙遇難

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸。日本首相高市早苗周三在緊急災害應對總部表示：「永旺購物中心熊本店大樓倒塌事故已造成3人死亡，另有多人被困樓內」。營運母公司 AEON（永旺）集團社長吉田昭夫證實，3名死者均為商場員工，雖有傳言指部分已撤離人員為拿取車鑰匙而返回大樓，但此說法尚未得到證實。



綜合日媒報道，永旺集團社長吉田昭夫周四於熊本市召開記者會，與集團副社長及永旺購物中心總裁向死者及家屬致歉，稱「我們深感悲痛和懊悔。我們向遇難者致以最誠摯的慰問，並向他們的家人致以最深切的歉意。」

日本熊本縣2026年7月28日發生7.1級地震後，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸兼冧樓。（Reuters）

而關於目前的損失情況，集團表示，已有三人死亡，一人心肺功能停止，另有三人下落不明。所有罹難者均為專賣店員工。

吉田昭夫指出，「在與現場人員的訪談中，有人表示他們正準備拿車鑰匙或準備回家，但這一點尚未得到證實。我們公司的規定是一旦疏散完畢，員工不得返回大樓。」

吉田昭夫還補充稱，他們將全力支持正在進行的救援工作，並向罹難者家屬和傷者提供協助。