熊本地震｜市長中斷赴台行程急返日坐鎮　古城通宵點燈為民眾打氣

日本熊本縣熊本地區發生地震後，身在台灣的日本熊本市長大西一史馬上中斷在台灣的行程趕回熊本坐鎮指揮救災。他7月29日宣布，熊本城當晚將「通宵點燈」為民眾打氣。



大西一史在社交媒體表示：「今晚，熊本城將徹夜燈火輝煌。儘管情況依然嚴峻，但讓我們抬頭仰望熊本的象徵——天守閣——攜手向明天奮勇前進。」

日本熊本縣熊本地區28日下午4點27分發生7.1級強烈地震，為參加半導體經濟論壇前往台灣的大西一史得知地震消息後，5點30分左右已從台北搭機飛往福岡機場。

接近晚上7點，大西一史從福岡登上返回熊本的直升機。

他在7點半左右抵達熊本。由於熊本機場跑道封閉無法降落，大西一史先前往福岡，再從福岡搭乘消防直升機返回熊本，而沒有直飛熊本。

大西一史回到熊本後，前往市政府防災對策本部聽取災害情況報告並討論後續應對措施，下達關於災情評估的指示。

他表示，他們9點前前抵達熊本市政府災害管理本部，聽取災害情況報告並討論後續應對措施，9點30分召開第二次會議。

熊本地震，熊本城城牆倒塌情況：

+ 2

熊本這次地震造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和多次餘震，著名旅遊景點熊本城的城牆亦震到倒塌。