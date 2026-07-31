西班牙休達湧入超兩千移民　白宮怒批：左翼政策不改將面臨滅亡

西班牙北非地休達（Ceuta）近日「失守」，十天內超兩千名摩洛哥移民經海岸攀爬、涉水越境湧入現場秩序混亂，當地承壓嚴重。白宮猛烈抨擊西班牙左翼政府的移民政策，指責其激進全球化移民舉措引發亂象。



白宮首席副新聞發言人凱莉（Anna Kelly）在聲明中表示，美國總統特朗普（Donald Trump）長期以來一直警告歐洲實施極左的全球主義政策，包括允許大規模移民，並指責稱：「西班牙和其他奉行這種破壞性理念的國家應該立即改變路線，否則將面臨滅亡的風險。」

休達市長請求國家緊急狀態應對危機，指情況已「尤為嚴重」，但西班牙內政部駁回。官方稱現行法規未將移民流動列為安全風險，更有議員表示並無移民計劃只是「反對特朗普」。

西班牙國內保守派亦強烈反對現行移民政策，認為接納未成年移民並提供社會福利的舉措，會持續刺激非法移民湧入，拖累國家發展。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）曾表示，移民對於維持西班牙經濟的活力至關重要，他周四表示：「準備採取必要措施，儘快恢復正常秩序。」