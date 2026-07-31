美國駭人血案　37歲華裔女涉殺79歲奶奶　死者身中245刀

美國賓夕法尼亞州6月28日發生一宗駭人血案，一名37歲華裔女子涉嫌殺害其79歲奶奶，令對方身中多達245刀。疑犯在與警方對峙9小時後被捕。



案發於阿姆斯壯縣（Armstrong County），疑犯為37歲華裔女子Mengqi Zhang（張夢琪，譯音），死者為其79歲奶奶Rosalind Cooper，兩人居住在同一街道的不同屋內。

在7月23日舉行的法庭初步聆訊上，疑犯被控刑事殺人罪、企圖造成嚴重人身傷害的一級加重攻擊罪、企圖或使用致命武器造成人身傷害的二級加重攻擊罪等。

兇案示意圖（示意圖/unsplash）

根據疑犯的丈夫、死者兒子Nathaniel Cooper講述，6月28日下午，疑犯得知他的妹妹將到訪後，感到非常憤怒，兩人早於2017年曾在社交網站爆發爭拗，疑犯在屋內氣得大叫，她其後離開居所，丈夫以為她出外散步，但其實她是前往奶奶Rosalind Cooper的家中。

疑犯後來向警方承認，她與死者爭執，從廚房找出刀並刺向死者。她之後拿著血淋淋的刀返回住所，丈夫大吃一驚，緊急前往母親家中，發現屍體。死者的腿部、頸部、腹部、手部、手腕都有刀傷，因失血過多而死亡。驗屍官指死者遭捅多達245刀，形容「像遭肢解」。

疑犯在犯案後曾把自己鎖在家中，與警方對峙長達9小時，警員包圍居所，談判專家努力說服她投降，終於至凌晨1時多，疑犯步出屋外接受逮捕。