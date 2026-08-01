歐盟外交官員卡拉斯據報秋季首度訪華

據媒體報道，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）預計將在今年秋季訪問中國，並與中國外交部長王毅舉行她上任以來的首次面對面會談。



港媒星期五（7月31日）報道上述消息。報道稱，這將是卡拉斯自2024年出任現職以來首次訪問北京。訪問的具體日期尚未確定，核心議程將圍繞中歐雙邊「戰略對話」展開。這一機制通常每年舉行一次，雙方藉此討論外交和安全政策議題。

卡拉斯是愛沙尼亞前總理，於2024年12月1日正式出任歐盟外交與安全政策高級代表，同時兼任歐盟委員會副主席。

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）（REUTERS）

她被視為歐盟內部對華立場相對強硬的官員，尤其關注中國與俄羅斯的關係、歐洲經濟安全及貿易失衡問題；但她同時支持維持中歐高層溝通，並主張在氣候變化和多邊事務等領域繼續合作。

今年4月，王毅同卡拉斯通電話，討論中東局勢與雙邊合作。王毅也於2025年7月在布魯塞爾同卡拉斯舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，就地緣政治與烏克蘭危機等議題交換看法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

